Nel campionato di Prima Categoria, il Copparo 2015 ha concluso la partita contro la Stella Rossa Casalborsetti con un pareggio 1-1 in casa. La situazione del Ponte rimane incerta, con le speranze di salvezza ancora vive. La Portuense potrebbe dover ripartire dalla Terza Categoria, mentre il futuro del Ponte non è ancora definito.

In Prima categoria termina con un pareggio il match del Copparo 2015, fermato sull’1-1 casalingo dalla Stella Rossa Casalborsetti. I rossoblù erano passati in vantaggio al 70’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Borges, a cui ha risposto la formazione romagnola a pochi minuti dal fischio finale. Il Copparo chiude comunque con 15 punti di vantaggio sul Reno Molinella, capace di infliggere un pesante 2-0 alla Portuense e di mettere la parola fine alle speranze playoff dei rossoneri: Madhkour e Foka Faussi i marcatori di un match indirizzato dalla squadra di Fantuzzi già nel primo tempo. La Portuense è fuori dai playoff, resta da capire quale sarà il futuro della società rossonera, che potrebbe ripartire dal basso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: i rossoneri potrebbero ripartire dalla Terza. Ponte non ancora salvo. Portuense, nubi sul futuro

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