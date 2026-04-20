revolut punta alla borsa ma non prima del 2028

Revolut ha annunciato che si prepara a quotarsi in Borsa, ma l’operazione non avverrà prima del 2028. La comunicazione è arrivata dall’amministratore delegato della banca digitale, che ha indicato un orizzonte temporale più esteso rispetto alle attese iniziali. La notizia ha suscitato attenzione nel settore, considerato il livello di attesa che circonda una possibile IPO dell’azienda in Europa.

Revolut sarà quotata in Borsa, ma non prima del 2028. Lo ha precisato l'amministratore delegato della banca digitale, Nik Storonsky, fissando tempi più lunghi delle attese per una delle ipo su cui in Europa si è creata maggiore aspettativa. Intervistato da David Rubenstein per The David Rubenstein Show, alla domanda sulla potenziale quotazione Storonsky ha risposto che avverrà "tra due anni. Siamo una banca e, per una banca, è fondamentale avere fiducia. Le società quotate godono di maggiore fiducia rispetto alle società private". Le parole dell'a.d mettono fine alle speculazioni su una possibile quotazione già quest'anno. Storonsky ha anche precisato che - prima di un'eventuale offerta pubblica - la società, sostenuta da Nvidia e Coatue Management, valuterà la possibilità di lanciare ulteriori vendite secondarie di azioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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