Visita guidata | Verona esoterica

Un itinerario completo, di una giornata intera, per ripercorrere le tre visite dedicate al tema: "Le origini", "Il potere occulto" e "Le logge". La visita inizierà al mattino con l'esplorazione del Colle di San Pietro e della sua funzione fondativa e rituale. Scenderemo poi nel rione di S.🔗 Leggi su Veronasera.it

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