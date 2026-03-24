Visita guidata | giornata Verona esoterica

Un itinerario completo, di una giornata intera, per ripercorrere le tre visite dedicate al tema: "Le origini", "Il potere occulto" e "Le logge". La visita inizierà al mattino con l'esplorazione del Colle di San Pietro e della sua funzione fondativa e rituale. Scenderemo poi nel rione di S. Giovanni in Valle per indagare sulla continuità di tali frequentazioni in età barbarica. In seguito, nel cuore della città, ripercorreremo il legame tra gli Scaligeri, Dante e gli ambienti esoterici tra medioevo e rinascimento, sulle tracce di alcune famiglie dedite all'alchimia e alle sue implicazioni filosofico-spirituali. Conclusione tra ambienti iniziatici in età contemporanea, con epilogo mistico-escatologico in pieno Novecento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Visita guidata: "Verona e i giochi olimpici"Verona ha avuto molti atleti di altissimo livello che l’hanno ben rappresentata anche alle Olimpiadi.

Approfondimenti e contenuti su Visita guidata

Discussioni sull' argomento Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 marzo 2026; Visite guidate gratuite al Filarmonico per la Giornata mondiale del Teatro; Giornate FAI di Primavera 2026: Verona apre i suoi tesori nascosti; Giornate FAI di Primavera, ecco i luoghi veronesi aperti al pubblico.

Visita guidata in un giorno specialeEMPOLIUna visita a tema targata Legambiente Empolese-Valdelsa per festeggiare la Giornata Mondiale delle Zone Umide. Questa l’iniziativa che si terrà domenica prossima dalle 10 alle 12 all’Oasi ... lanazione.it

Questo weekend a Roma non è la solita visita guidata. Scegli tu da dove iniziare Venerdì 27 Marzo – Faraoni POSTI TERMINATI Sabato 28 Marzo Bernini e i Barberini – Mostra a Palazzo Barberini 14.45 – Marco – 34€ Fantasmi di Roma 17. - facebook.com facebook