L’11 maggio segna il 80° anniversario della ricostruzione del Teatro alla Scala di Milano, avvenuta dopo i danni subiti durante il bombardamento del 1943. Per celebrare questa ricorrenza, si svolge una festa con luci e musica, alla quale partecipa anche il presidente della Repubblica. La cerimonia include un concerto diretto dal maestro Arturo Toscanini, che nel 1946 inaugurò ufficialmente il teatro ricostruito.

L’11 maggio 1946 con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini fu inaugurato il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo il bombardamento dell’agosto 1943. A 80 anni di distanza, lunedì alle 12, quel “Concerto della liberazione“ che simboleggia la rinascita culturale dell’Italia alla fine della guerra e di Milano in particolare, verrà ricordato nella Sala del Piermarini con una cerimonia pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Considero questi tre giorni di celebrazioni fra le opere più belle che ho programmato alla Scala", ha detto il sovrintendente Fortunato Ortombina, annunciando gli eventi che si terranno per ricordare la ricostruzione del Piermarini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scala, 80 anni dalla ricostruzione. Festa di luci e musica con Mattarella

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