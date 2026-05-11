La Scala celebra 80 anni dalla rinascita cerimonia solenne e concerto | ci sarà anche Mattarella

La Scala di Milano ha celebrato ieri i 80 anni dalla rinascita con una cerimonia ufficiale e un concerto. L’evento è stato accompagnato dall’installazione luminosa di Marco Lodola, che ha posizionato tre grandi sculture luminose nella piazza, raffiguranti personaggi dell’opera Nabucodonosor. La facciata del teatro è stata illuminata da un'illuminazione a colori che ha richiamato un arcobaleno. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica.

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Milano – L’installazione di luce di Marco Lodola, tre monumentali sculture luminose nella piazza che rappresentano i personaggi chiave dell’opera Nabucodonosor e un arcobaleno di colori a illuminare la facciata della Scala, inaugurata ieri, preceduta dalle prove aperte alla città. E, oggi, il clou dei festeggiamenti, con la cerimonia solenne e il concerto alle 12 diretto dal maestro Riccardo Chailly, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. La Scala ricorda gli 80 anni dalle sua rinascita. Er a l’11 maggio 1946 quando Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala ricostruita dopo i bombardamenti che nell’agosto 1943 avevano colpito Milano e la sala del Teatro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Scala celebra 80 anni dalla rinascita, cerimonia solenne e concerto: ci sarà anche Mattarella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Scala, Mattarella e il mito di Toscanini: 80 anni di rinascita? Cosa scoprirai Chi potrà assistere alla cerimonia con il Presidente Mattarella? Quale brano di Verdi ha segnato la rinascita del 1946? Dove si può... Scala, 80 anni dalla ricostruzione. Festa di luci e musica con MattarellaL’11 maggio 1946 con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini fu inaugurato il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo il... Argomenti più discussi: La Scala celebra 80 anni dalla ricostruzione del Teatro; La Scala celebra 80 anni dalla ricostruzione del Teatro nel segno di Verdi; La Scala celebra 80 anni della ricostruzione con Mattarella; La Scala celebra 80 anni della ricostruzione con Mattarella.