Quest'ultimo periodo ha visto diverse squadre di alto livello affrontare cambiamenti significativi: contratti non rinnovati, cessioni confermate e movimenti di mercato che anticipano il futuro. Tra le squadre più coinvolte, sei o sette giocatori di rilievo stanno per lasciare le rispettive formazioni, segnando un momento di transizione per il campionato. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente e si attendono ufficializzazioni nei prossimi giorni.

Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan. In bilico pure Bastoni, Frattesi e magari qualcun altro che dipenderà dalle richieste di mercato. Praticamente, sei colonne dell'Inter degli ultimi anni. Che diranno addio (meno scontato adesso quello del difensore ex Atalanta) ai colori nerazzurri dopo trionfi, delusioni, vittorie, sconfitte, gioie e dolori. L'imperativo che un anno fa si erano dati tutti coloro a cui sarebbe naturalmente scaduto il contratto il prossimo 30 giugno (i primi quattro nomi citati) era quello di salutare da vincenti. Non dopo la disastrosa finale di Champions League persa a Monaco contro il Psg, quindi, ma con un ultimo trofeo - gli interisti si augurano due.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vincono e vanno via: Inter, è lo scudetto degli addii. I 6 big (o 7) che salutano

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