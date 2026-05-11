Vippstar a Rovereto | lo sport per abbattere le barriere visive

A Rovereto si svolge un evento dedicato allo sport come strumento di inclusione per le persone con disabilità visiva. Durante l'iniziativa, vengono affrontate tematiche legate all'integrazione scolastica di studenti non vedenti e si presentano atleti che condividono le loro esperienze sportive. La manifestazione mira a sensibilizzare sul ruolo dello sport nel superare le barriere visive e racconta le storie di chi si confronta quotidianamente con queste sfide.

? Domande chiave Come possono gli insegnanti includere davvero gli studenti con disabilità visiva?. Chi sono gli atleti che racconteranno la loro sfida con lo sport?. Quali tecnologie europee trasformeranno l'autonomia dei ragazzi con deficit visivi?. Perché la ricerca universitaria si sposta direttamente nelle scuole di Rovereto?.? In Breve Evento 12 maggio 2026 presso la Manifattura Rovereto con Michele Dorigotti e Federico Schena.. Testimonianze degli atleti ipovedenti Giacomo Bertagnolli e Jessica Toigo durante l'incontro.. Progetto europeo Horizon Europe con budget di 8,1 milioni di euro e 18 partner.. Ricerca scientifica con obiettivi tecnologici e clinici estesi fino al 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

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