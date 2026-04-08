Il 8 aprile 2026, a Desenzano, si è tenuto un evento dedicato alla promozione dell'integrazione tra atleti con e senza disabilità. L'iniziativa ha puntato a superare le differenze tra Olimpiadi e Paralimpiadi, con l'intento di eliminare le barriere nello sport. Durante l'incontro sono stati presentati programmi e progetti finalizzati a favorire un approccio più inclusivo nelle competizioni sportive di livello internazionale.

Desenzano (Brescia), 8 aprile 2026 – L’ obiettivo di partenza che ha dato il via a tutto il percorso è ambizioso e di grande importanza al tempo stesso, fare in modo che l’attività sportiva sia alla portata di tutte le diverse abilità e che si possa giungere, un giorno, a parlare unicamente di spo r t, senza la sgradita distinzione tra atleti normodotati e paralimpici. Il Convegno nazionale dell'atletica paralimpica. Questo, in estrema sintesi, è il progetto alla base del primo c onvegno nazionale dell’atletica paralimpica che si terrà sabato 11 april e, a partire dalle 15 nel castello di Desenzano. Un appuntamento, che porterà sulle sponde... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Olimpiadi e Paralimpiadi, basta distinzioni”. Il grande sogno di abbattere tutte le barriere nello sport

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“Sport per tutti”: a Modigliana un progetto per abbattere le barriere economiche e crescere insiemeDare a ogni bambino e ragazzo la possibilità concreta di fare sport, indipendentemente dalla condizione economica o dal luogo in cui vive.

Temi più discussi: Post Olimpiadi opere pubbliche dimenticate? Sindi Manushi: La paura è che tutti si rilassino e invece serve più attenzione. Abbiamo capito che il turismo non basta; Sci di fondo e Biathlon- Cristian Toninelli e il doppio impegno a Milano-Cortina 2026: Peccato essere arrivato al biathlon con solo una stagione alle spalle. Vorrei che si svolgessero prima le Paralimpiadi delle Olimpiadi; Come si presenta Cortina a Olimpiadi concluse? Dalle cabine dell'impianto ammucchiate a terra all'incessante via vai di mezzi pesanti: il nostro reportage; L’Italia fuori dai Mondiali per la terza volta: un’intera generazione sta crescendo senza notti magiche.

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Olimpiadi e Paralimpiadi in un unico evento, la proposta di Fontana: Vorrei vedere sfilare tutti gli atleti insiemeIl governatore lancia la proposta mentre fa il punto sull'edizione Milano-Cortina 2026 da record per numero di presenze e di biglietti venduti ... milanotoday.it

Gli atleti regionali di Milano-Cortina da Mattarella e dal Papa. Un video-clip della Tgr rende omaggio ai 12 che hanno gareggiato per il Friuli Venezia Giulia nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi invernali di Andrea Rinaldi e Vittoria Protti x.com

Il presidente Varallo annuncia nuovi investimenti per i 12 comprensori: «Le Olimpiadi una promozione a basso costo, gli effetti li vedremo dal prossimo inverno» - facebook.com facebook