Lo sport per abbattere le barriere | riparte in oltre 200 scuole il progetto per l' inclusione

Il progetto 'Scuola, sport e inclusione' riparte in Puglia, coinvolgendo più di 200 scuole e 2.400 studenti, per abbattere le barriere attraverso lo sport. La ripresa di questo programma deriva dall’esigenza di creare ambienti più accoglienti e di favorire l’integrazione tra ragazzi con e senza disabilità. Le attività sportive si svolgono nelle strutture scolastiche, offrendo opportunità di crescita e socializzazione. La regione punta a rafforzare questa iniziativa anche nel prossimo anno scolastico.

Coinvolti per la prima volta anche istituti della primaria. L'iniziativa, giunta alla nona edizione, è promossa dalla Regione con l'Ufficio scolastico regionale e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Puglia Promuovere l'inclusione partendo dallo sport. Torna in Puglia il progetto 'Scuola, sport e inclusione', che coinvolge oltre 200 istituti e 2400 studenti e studentesse in tutta la regione. L'iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è stata presentata questa mattina nell'Agorà del Consiglio regionale. Il progetto, che approda per la prima volta quest'anno anche nelle scuole primarie, è stato ideato dal Comitato Italiano Paralimpico, ed è coordinato dai dirigenti regionali Benedetto Giovanni Pacifico e Domenica Cinquepalmi.