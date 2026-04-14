Caso La Russa | il figlio del senatore è prosciolto dal revenge porn

A Milano si è conclusa la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il figlio di un senatore, Leonardo Apache La Russa. Dopo un procedimento che si è protratto per diverso tempo, il giovane è stato prosciolto dalle accuse di revenge porn. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così un capitolo difficile per tutte le parti coinvolte.

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Leonardo Apache La Russa si è definitivamente chiusa a Milano, con il proscioglimento del giovane dalle accuse di revenge porn. La decisione della giudice Maria Beatrice Parati mette fine a un iter iniziato con le segnalazioni di violenza sessuale, portando alla risoluzione del caso attraverso lo strumento dell’estinzione del reato. Tutto ha avuto origine dopo una notte trascorsa tra una discoteca milanese e l’abitazione del figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. In quell’occasione era presente anche Tommaso Gilardoni, dj e amico del giovane. La denuncia, presentata da una ex compagna di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso La Russa: il figlio del senatore è prosciolto dal revenge porn Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste La Russa junior, niente ricorso sul revenge porn: il figlio del presidente del Senato definitivamente proscioltoMilano, 14 aprile 2026 – Si chiude definitivamente la vicenda processuale di Leonardo Apache La Russa, figlio terzogenito del presidente del Senato... Leonardo La Russa prosciolto in via definitiva dall’accusa di revenge pornÈ diventato definitivo il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di revenge porn per un...