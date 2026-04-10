Violenta rissa in centro partono degli spari | paura in città

Stamattina, lungo via Santa Croce a Trento, si è verificata una violenta rissa che ha coinvolto più persone. Durante l’alterco, sono stati uditi alcuni spari, creando scompiglio tra i presenti. La scena si è svolta nel centro città, causando molta paura tra i passanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. Non si conoscono al momento dettagli sui responsabili o sui motivi dello scontro.

Prima la lite, poi la rissa e addirittura qualche sparo. Sono stati momenti di paura quelli di stamattina, 10 aprile 2026, lungo via Santa Croce a Trento dove è scoppiata una violenta rissa durante la quale, almeno secondo le prime informazioni, è partito qualche colpo d’arma da fuoco.Le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Violenta rissa e spari con una scacciacani: chiuso per 15 giorni un locale di GorlagoIl titolare del fast food sarebbe intervenuto con la pistola, un coltello e un bastone per sedare una lite: un episodio simile era già successo la... Violenta rissa tra due clienti davanti al supermercato: paura in via Traversetolo, un feritoAttimi di paura e tensione stamattina davanti al supermercato Conad, in via Traversetolo. Temi più discussi: Notte di Pasqua violenta: in centro risse e una donna ferita da un coltello; Notte di Pasqua violenta, un'altra rissa in via Venti; Maxi rissa in centro: la Polizia usa lo spray al peperoncino e chiude un locale; Rissa in centro storico, frase razzista alla base del caos. Rieti, movida violenta: due risse in centro pure nella notte di PasquaRIETI - Colluttazioni, risse e botte in una notte da dimenticare nel centro storico reatino, in prossimità dei locali della movida notturna. In via Terenzio Varrone, rissa ... ilmessaggero.it Violenta rissa in strada, in 4 se le danno di santa ragione e vengono denunciatiUno dei partecipanti ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dal 118. Decisivo l'intervento della polizia ... casertanews.it Momenti di forte tensione nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Sapri, dove una violenta rissa tra tre giovani è degenerata fino all’uso di coltelli - facebook.com facebook Violenta rissa per gelosia tra sei donne a Palermo, intervengono i carabinieri x.com