Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Asti con l’accusa di aver violato la sua compagna, una donna cinquantenne invalida al 100 per cento, per circa dieci anni. La donna aveva presentato diverse denunce in passato, ma le violenze sembrano aver continuato nel tempo. Le autorità hanno eseguito l’arresto sulla base di elementi raccolti nel corso delle indagini.

Un incubo durato quasi dieci anni, consumato tra le mura domestiche e alimentato dalla vulnerabilità della vittima, si è concluso all'alba di martedì 5 maggio con l'arresto di un quarantenne astigiano. Le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose plurime e ripetuti episodi di violenza sessuale, commessi dal 2017 nei confronti della compagna invalida al 100 per cento e che in passato aveva presentato diverse denunce, salvo poi ritirarle per paura di ritorsioni. Numerosi sono stati gli accessi della 50enne al pronto soccorso per aggressioni fisiche e verbali, che l'avevano spinta a tentare anche gesti anticonservativi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Asti, violentava la compagna invalida da circa 10 anni: arrestato 40enne

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