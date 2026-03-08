La picchia con una spranga di ferro la minaccia di morte e la violenta per ore | 43enne arrestato
Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Osio Sotto, in Bergamasca, dopo aver picchiato e minacciato di morte una donna di 26 anni. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe usato una spranga di ferro per colpirla e l’avrebbe violentata dopo che lei aveva rifiutato di assumere droga con lui. L’episodio è avvenuto nella sua abitazione e si sarebbe protratto per diverse ore.
