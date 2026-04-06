Perseguita l’ex compagna usando anche profili fake sui social | il provvedimento del questore

Un uomo di 50 anni è stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento per stalking emesso dal questore della provincia di Ancona. L’uomo aveva continuato a molestare l’ex compagna dopo la fine di una relazione breve, utilizzando anche profili falsi sui social media per seguirla e invadere la sua privacy. Le autorità hanno preso questa misura per fermare le sue condotte invasive e costanti.

Non si era rassegnato alla fine della relazione e aveva cominciato a intromettersi nella quotidianità della donna mediante messaggi, ripetute telefonate e anche l'invio di una lettera ANCONA - Il questore della provincia di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un 50enne italiano che, non rassegnandosi alla fine di una breve frequentazione sentimentale con una donna, aveva cominciato a perseguitarla con costanti intromissioni nella sua vita quotidiana. Oltre a ripetuti invii di messaggi tramite app, insistenti chiamate telefoniche e l’invio di una lettera, l’uomo aveva anche tentato di contattare la sua ex mediante un profilo social non direttamente riconducibile a lui, attraverso il quale si fingeva interessato all’acquisto di accessori commercializzati dalla donna. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Aggredisce la compagna mandandola all'ospedale, il provvedimento del QuestoreAlla donna, trasportata al pronto soccorso, sono state riscontrate lesioni per 30 giorni di prognosi.

Perseguita la ex compagna con messaggi e appostamenti ad Ancona, 60enne ammonito dal QuestoreUn provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un sessantenne accusato di stalking ai danni di una donna.

Temi più discussi: Perseguita la ex compagna. Stalker seriale in comunità col braccialetto elettronico; Accusato di perseguitare la ex: prosciolto; Pesta e perseguita l’ex compagna quando lei lo va a trovare a casa nonostante lui avesse il divieto di avvicinamento: 45enne arrestato; Aggredisce l’ex con le forbici, provoca un incidente e viola i divieti di avvicinamento: espulso dall'Italia.

Perseguita la ex compagna. Stalker seriale in comunità col braccialetto elettronicoIl provvedimento del questore per un 40enne italiano sorvegliato speciale. Ordine pubblico e accesso ai locali: scattano due daspo a persone violente. msn.com

Militare perseguita l'ex compagna: condannato a un anno e 8 mesi per stalkingBELLUNO - Una storia d'amore che poi si è spenta. Tanto che lei, che era sposata, ad un certo punto ha interrotto la loro relazione e l'ha lasciato. Ma lui non se ne voleva fare ... ilgazzettino.it

Il questore della provincia di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un uomo italiano di cinquant'anni che perseguita l'ex tramite profilo social falso. Leggi su QdS.it https://qds.it/stalking-ad-ancona-perseguita-una-d facebook

La sfiga lo perseguita dovunque Livelli mai visti! Pure lui, però, fare una cosa così in Trentino... In qualsiasi altra regione l'avrebbe fatta franca x.com