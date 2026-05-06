Nel 2025 sono stati bloccati circa 15 milioni di prodotti contraffatti grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Questa tecnologia analizza caratteristiche visive e dati di origine per identificare le imitazioni rispetto agli originali. Il sistema permette di verificare rapidamente la provenienza di un prodotto, riducendo la circolazione di merce falsa. La lotta alle contraffazioni si rafforza così grazie a strumenti digitali sempre più avanzati.

? Cosa scoprirai Come fa l'intelligenza artificiale a distinguere un prodotto originale da uno falso?. Quali sono i quattro pilastri che Amazon usa per bloccare i truffatori?. Perché le nuove regole di sicurezza potrebbero penalizzare i venditori onesti?. Come può un prezzo troppo basso segnalare una truffa imminente?.? In Breve Strategia basata su quattro pilastri tra controlli proattivi e prevenzione rischi.. Account Health Dashboard aiuta i venditori a gestire regole e performance.. Tecnologia predittiva segnala anomalie come il modello F8 Ultra su Aliexpress.com.. Obiettivo contrastare truffe e falsificazione recensioni per proteggere l'ecosistema globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA contro i falsi: 15 milioni di prodotti bloccati nel 2025

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