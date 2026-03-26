A un anno di distanza dal suo debutto, Fair Priced Vintage torna a Genova, portando un mercato dedicato all’abbigliamento vintage. La manifestazione fa parte di un tour europeo che si svolge in diverse città, con l’obiettivo di promuovere il riciclo e la sostenibilità attraverso l’acquisto di capi usati. L’evento si svolgerà nel centro della città, attirando appassionati e venditori.

Dopo il successo di un anno fa, torna a Genova Fair Priced Vintage, il grande mercato dedicato all'abbigliamento vintage con eventi in tutta Europa. Appuntamento al Porto Antico sabato 28 e domenica 29 marzo. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del vintage e i collezionisti di capi e accessori retrò, con l'ulteriore obiettivo di dare una seconda vita ai vestiti. Alta qualità e una grande varietà di articoli, tutti selezionati con cura, puliti e pronti da indossare. Gli scaffali saranno riforniti durante il giorno per garantire a tutti le stesse possibilità di ottenere oggetti interessanti nei vari momenti della giornata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Torna a Genova Fair Priced Vintage, il grande tour europeo dedicato a vintage e sostenibilità

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