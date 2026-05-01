Più di vent’anni di carriera, con dischi e singoli che hanno segnato la storia dell’underground italiano, rendendoli una delle band più importanti del panorama rock indipendente, in bilico tra alternative-rock, garage e attitudine punk. Domani alle 21 in piazza Libertà a Cavenago saranno di scena i Vintage Violence, che dalla Brianza faranno partire il nuovo tour lungo la Penisola, come racconta il cantante Nicolò Caldirola. Cosa proporrà il concerto? "Arriviamo da un tour invernale nei club di tutta Italia andato molto bene, è stato bello suonare in locali importanti come la Santeria a Milano, il Locomotiv a Bologna, ma anche in posti più di provincia come il The Cage di Livorno, che ha una storia lunghissima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo tour dei Vintage Violence: "Cantiamo questa società fragile"

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