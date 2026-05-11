' Vinopoli' a Montopoli

A Montopoli si svolge per la prima volta l’evento “Vinopoli”, promosso da Confcommercio Pisa e dal Centro Commerciale Naturale del paese. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e sostenuta dal contributo del Consiglio, trasforma il borgo in una vetrina dedicata al vino per un giorno. L’obiettivo è mettere in evidenza le produzioni locali e coinvolgere la comunità in una giornata di manifestazione e degustazioni.

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Per un giorno Montopoli diventerà a tutti gli effetti il borgo del vino con il debutto di 'Vinopoli', la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, il contributo del Consiglio.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Montopoli in Fiore 2026 'Gustopolis' a Montopoli in Val d'ArnoSabato 28 e domenica 29 marzo nel paese di Montopoli in Val d’Arno torna ‘Gustopolis-Mostra Mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici di...