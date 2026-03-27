Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, a Montopoli in Val d'Arno, si svolge ‘Gustopolis - Mostra Mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici’. La manifestazione presenta prodotti enogastronomici locali, articoli artigianali e elementi del territorio. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge nel centro del paese.

Sabato 28 e domenica 29 marzo nel paese di Montopoli in Val d’Arno torna ‘Gustopolis-Mostra Mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici di Montopoli’: prodotti locali enogastronomici, artigianato e territorio sono al centro dell'iniziativa, offerta ai visitatori con ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Gustopolis' a Montopoli in Val d'Arno

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