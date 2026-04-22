Montopoli in Fiore 2026

Domenica 26 aprile si svolgerà a Montopoli in Fiore, arrivato alla quarta edizione, con eventi dedicati a musica, arte e enogastronomia. La manifestazione, che si concentra sull’esposizione di fiori, richiama visitatori e appassionati da diverse zone. La giornata prevede diverse attività e si svolge in un contesto all'aperto, con spazi dedicati alle diverse discipline e alla valorizzazione del territorio.

Musica, arte, enogastronomia e soprattutto fiori. Domenica 26 aprile, torna l'atteso appuntamento con 'Montopoli in Fiore', giunto alla sua quarta edizione. Un evento organizzato dall'associazione culturale Arco di Castruccio con il patrocinio del Comune di Montopoli."Un modo per valorizzare il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Voleva fare il balletto da sola #salvoegiorgia #shorts Notizie correlate Montopoli, approvato il bilancio 2026: solidità, ascolto del territorio e protezione socialeDurante l’ultima seduta del Consiglio comunale che si è svolta giovedì 26 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Montopoli in Fiore; Fiere di primavera.