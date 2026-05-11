Vino e solidarietà | 60 etichette per sostenere il Meyer

Un evento dedicato al vino unisce solidarietà e degustazioni, con 60 etichette provenienti da Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Il progetto mira a sostenere le famiglie del Meyer, coinvolgendo produttori e appassionati in una iniziativa benefica. I partecipanti potranno scoprire diverse varietà e provenienze, contribuendo attraverso l'acquisto a supportare le attività dell'ospedale pediatrico. L'iniziativa si svolge in vari punti di vendita e manifestazioni dedicate.

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? Punti chiave Come può un calice di vino sostenere le famiglie del Meyer?. Quali etichette selezionate troverai tra Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna?. Come funzionerà il kit per la degustazione guidata dai sommelier?. Perché questo evento anticipa la settimana nazionale delle Cantine Aperte?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 16.00 presso Piazza Maggiore del Valdichiana Designer Village. Oltre 20 cantine presentano più di 60 etichette di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Supporto tecnico AIS e gastronomia curata dal food truck Billi’s. Collaborazione con Wine in Moderation per promuovere il consumo responsabile di vino. Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino e solidarietà: 60 etichette per sostenere il Meyer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salute mentale, il progetto per sostenere i giovani in difficoltà: in cento alla cena del MeyerFirenze, 10 marzo 2026 – Riflettori accesi sulla salute mentale e sull’importanza del sostegno soprattutto per i giovani. Roma, il festival del vino: 300 etichette e 50 esperti a Palazzo RipettaIl 4 maggio prossimo, Palazzo Ripetta a Roma ospiterà la tappa romana di Wine List on Tour, un progetto itinerante che punta a valorizzare il ruolo... Argomenti più discussi: Vino, storie e solidarietà: a Valdichiana Designer Village Anteprima Cantine Aperte; A maggio torna l'appuntamento solidale dedicato alle eccellenze enologiche; A Manfredonia la notte dei rosati, 60 cantine mettono in vetrina i loro migliori vini rosè; San Giorgio di Vino 2026: vignaioli, degustazioni e sapori sotto i portici della pianura bolognese.