Salute mentale il progetto per sostenere i giovani in difficoltà | in cento alla cena del Meyer

A Firenze, si è svolta una cena al Meyer a cui hanno partecipato cento persone, con l’obiettivo di discutere e sensibilizzare sulla salute mentale dei giovani in difficoltà. L’evento ha riunito professionisti, volontari e familiari, tutti impegnati a trovare soluzioni concrete per supportare chi attraversa momenti complicati. La serata ha posto l’accento sull’importanza di investire nel benessere mentale delle nuove generazioni.

Firenze, 10 marzo 2026 – Riflettori accesi sulla salute mentale e sull'importanza del sostegno soprattutto per i giovani. In campo la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer che ha organizzato una Charity Dinner per cento persone al Teatro Nazionale di Firenze. Nell'occasione è stato presentato il progetto CDF "Safe Teen Firenze", realizzato in collaborazione con l'associazione "C'è Da Fare ETS" e teso a potenziare l'intervento precoce e intensivo nella salute mentale degli adolescenti. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer – IRCCS e la Fondazione Meyer, nell'ambito dell'Ambulatorio Adolescenti afferente alla Struttura complessa di Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ospedale fiorentino.