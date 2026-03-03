Le donne del vino Duca di Salaparuta | apertura straordinaria delle storiche cantine di Casteldaccia

Domenica 8 marzo le cantine di Casteldaccia, storica sede del vino Duca di Salaparuta, apriranno le loro porte in occasione della Festa delle donne. Le visite saranno dedicate alle donne della famiglia del vino, tra cui Topazia Alliata, pittrice e imprenditrice che ha guidato l’azienda con una visione moderna. L’evento permette di scoprire il patrimonio storico e culturale delle cantine in un giorno speciale.

Speciale Festa delle donne, domenica 8 marzo, alle storiche cantine di Casteldaccia. Le visite saranno dedicate alle donne della famiglia del vino Duca di Salaparuta: Topazia Alliata, pittrice d’avanguardia ed eclettica imprenditrice che guidò l’azienda con visione moderna, madre della celebre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it L’Umbria del vino, via al concorso. Record di cantine: 57 in lizzaSi sono aperte ieri mattina nella sede perugina della Camera di commercio dell’Umbria le degustazioni dei vini in concorso per la quinta edizione del... Gli orari di apertura straordinaria degli sportelli del Comune per il rilascio delle tessere elettoraliScattano a partire da lunedì 23 febbraio e fino al 9 marzo, le aperture straordinarie programmate degli sportelli dei servizi demografici per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Duca di Salaparuta Discussioni sull' argomento Enoturismo e Oleoturismo in Sicilia: l’IRVO a Valladolid per il WINETOURISM MARKET PLACE 2026; Olio e vino, in Spagna l’IRVO lancia i pregiati itinerari della Sicilia. Cantine Aperte alla Duca di Salaparuta tra vino e arteUn'esperienza enologica autentica, tra degustazioni, visite in cantina e i racconti di un'Azienda pioniere del vino di qualità in Sicilia: questo e tanto altro sarà Cantine Aperte, in programma ... ansa.it Duca di SalaparutaFesteggia 200 anni Duca di Salaparuta, protagonista indiscussa della storia del vino in Sicilia. Dal 2001 si è fusa con un’altra gloriosa realtà produttiva, Florio, sotto la proprietà del gruppo ILLVA ... gamberorosso.it Prenditi una pausa, sei ancora a metà settimana! Con un calice di Sentiero del Vento il venerdì ti sembrerà più vicino. #sentierodelvento #ducadisalaparuta #vinisiciliani #vermentino - facebook.com facebook