Torna l' appuntamento con Cantine aperte | 50 le aziende aderenti in Abruzzo

Riprende quest'anno l'evento Cantine Aperte in Abruzzo, con 50 aziende che partecipano all'iniziativa promossa dal Movimento turismo vino. L'appuntamento offre l'opportunità di visitare le cantine e conoscere le loro attività, attirando sia appassionati che persone curiose di scoprire il mondo del vino nella regione. L'iniziativa si svolge in una giornata dedicata alla scoperta delle produzioni locali e delle strutture vinicole.