Torna l' appuntamento con Cantine aperte | 50 le aziende aderenti in Abruzzo
Riprende quest'anno l'evento Cantine Aperte in Abruzzo, con 50 aziende che partecipano all'iniziativa promossa dal Movimento turismo vino. L'appuntamento offre l'opportunità di visitare le cantine e conoscere le loro attività, attirando sia appassionati che persone curiose di scoprire il mondo del vino nella regione. L'iniziativa si svolge in una giornata dedicata alla scoperta delle produzioni locali e delle strutture vinicole.
Torna anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento con Cantine Aperte, l'iniziativa del Movimento turismo vino che porta gli appassionati e i curiosi alla scoperta delle cantine sul territorio. All'edizione 2026, in programma sabato 30, dalle 15 alle 20, e domenica 31 maggio, dalle 10 alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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