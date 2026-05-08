Giro d’Italia 2026 | Vingegaard e Milan sbarcano in Bulgaria

Nel Giro d’Italia del 2026, due ciclisti si sono presentati in Bulgaria per le prime tappe. Vingegaard e Milan sono arrivati sul luogo di partenza senza la presenza di Pogacar, che non gareggia in questa edizione. La corsa si concentra ora sul tentativo di alcuni di approfittare di questa assenza per avanzare nella classifica. Si attende anche come Yates potrà ripetere le imprese del fratello, che ha già ottenuto risultati significativi in questa corsa.

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