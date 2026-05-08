Giro d'Italia 2026 perché la Grande Partenza e le prime tre tappe si corrono in Bulgaria

Il Giro d’Italia 2026 inizia quest’anno da Nessebar, in Bulgaria, dove si svolgeranno le prime tre tappe. La competizione proseguirà in Italia dopo la pausa di lunedì 11 maggio. La scelta di partire dall’estero rappresenta una novità per la corsa rosa, che per questa edizione ha deciso di attraversare il paese balcanico prima di tornare nel nostro territorio.

La Grande Partenza di oggi scatta da Nessebar, in Bulgaria. Paese dove si correranno le prime tre tappe del Giro 2026 che poi rientrerà in Italia dopo la pausa di lunedì 11 maggio. Una scelta oramai sempre più costante nata da motivi economici, politici e sportivi. E che non bada alle polemiche dei Team iscritti, costretti a tour de force enormi in chiave logistica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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