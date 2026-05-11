Il SuperEnalotto regala 4 vincite da 54mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 9 maggio, nessun giocatore ha centrato il “6”, ma sono state comunque distribuite quattro vincite da 54.000 euro ciascuna. Il montepremi si attesta ora a 162,9 milioni di euro, in vista della prossima estrazione prevista per martedì 12 maggio 2026. Le vincite sono state ottenute con combinazioni di numeri diverse, senza la presenza del jackpot.

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Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 75 di sabato 9 maggio, con il Jackpot che arriva a 162,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 12 maggio 2026. È festa però per quattro persone che hanno centrato 1 punto 5 da 54.019,52 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Milano presso il punto di vendita Sisal La Tabaccheria situato in Viale Affori, 79; la seconda è stata realizzata a L’Aquila presso il punto di vendita Sisal Fucsia Caffè situato in Piazza S. Pio X, 15; la terza è stata realizzata a Messina presso il punto vendita Tabaccheria Donato situato in Via Nuova, 12; la quarta a Petralia Sottana (Palermo) presso il punto vendita Tabacchi Lapunzina situato in Corso Paola Agliata, 35.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il SuperEnalotto regala 4 vincite da 54mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate SuperEnalotto, colpo sfiorato alla Tabaccheria Donato: premio da oltre 54mila euro a MessinaLa fortuna torna a bussare in Sicilia con il SuperEnalotto, che nelle estrazioni di sabato 9 maggio 2026 ha sfiorato il colpo grosso senza però... Leggi anche: SuperEnalotto, tris di vincite da oltre 69mila euro