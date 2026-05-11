Vinciprova e Luxinliminali | il nuovo singolo in italiano il 21 maggio

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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?? Punti chiave Perché Vinciprova ha deciso di abbandonare l'inglese dopo il successo internazionale? Chi è la giovane artista che collaborerà al nuovo progetto? Come influirà questo singolo sul nuovo album previsto per il 2027? Dove si esibiranno i due artisti per presentare il brano??? In Breve Collaborazione con la giovane artista Luxinliminali per unire generazioni musicali diverse. Concerto di lancio previsto a fine maggio nelle strade del centro di Messina. Titolo del nuovo album sarà .🔗 Leggi su Ameve.eu

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