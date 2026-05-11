?? Punti chiave Perché Vinciprova ha deciso di abbandonare l'inglese dopo il successo internazionale? Chi è la giovane artista che collaborerà al nuovo progetto? Come influirà questo singolo sul nuovo album previsto per il 2027? Dove si esibiranno i due artisti per presentare il brano??? In Breve Collaborazione con la giovane artista Luxinliminali per unire generazioni musicali diverse. Concerto di lancio previsto a fine maggio nelle strade del centro di Messina. Titolo del nuovo album sarà .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinciprova e Luxinliminali: il nuovo singolo in italiano il 21 maggio

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Il nuovo singolo di Davide Vinciprova con la stella emergente della scena musicale contemporanea Luxinliminali uscirà solo in Italia il 21 maggio 2026Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere una delle uscite più attese del 2026.

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