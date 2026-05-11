Il nuovo singolo di Davide Vinciprova con la stella emergente della scena musicale contemporanea Luxinliminali uscirà solo in Italia il 21 maggio 2026

Il 21 maggio 2026 sarà disponibile in Italia il nuovo singolo di Davide Vinciprova, interpretato insieme alla giovane artista emergente Luxinliminali. La pubblicazione rappresenta il primo passo di un progetto discografico più ampio, con un’uscita prevista successivamente. La scelta di lanciare il singolo esclusivamente nel mercato italiano caratterizza questa fase della promozione. La data e i dettagli sono stati comunicati attraverso fonti ufficiali.

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