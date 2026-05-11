Il nuovo singolo di Davide Vinciprova con la stella emergente della scena musicale contemporanea Luxinliminali uscirà solo in Italia il 21 maggio 2026
Il 21 maggio 2026 sarà disponibile in Italia il nuovo singolo di Davide Vinciprova, interpretato insieme alla giovane artista emergente Luxinliminali. La pubblicazione rappresenta il primo passo di un progetto discografico più ampio, con un’uscita prevista successivamente. La scelta di lanciare il singolo esclusivamente nel mercato italiano caratterizza questa fase della promozione. La data e i dettagli sono stati comunicati attraverso fonti ufficiali.
Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere una delle uscite più attese del 2026. Il prossimo 21 maggio 2026, il cantautore Davide Vinciprova pubblicherà in esclusiva per il mercato italiano un nuovo singolo inedito, primo tassello del progetto discografico che culminerà con l’uscita.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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You Won’t Leave Me, nuovo singolo di Davide Vinciprova, del nuovo album, che affronta il tema delle relazioni finite Un brano forte, diretto, necessario. You Won’t Leave Me è il titolo del nuovo singolo di Davide Vinciprova, primo estratto del nuovo album di - facebook.com facebook
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