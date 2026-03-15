Catania 36enne evade dai domiciliari e tenta furto in un appartamento | arrestato

Nella notte, una pattuglia della Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni di Catania che aveva violato gli arresti domiciliari. L’uomo aveva tentato di entrare in un appartamento con l’intenzione di rubare. La visita delle forze dell’ordine ha interrotto il suo tentativo, e successivamente è stato condotto in commissariato. La vicenda si è svolta nel centro della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di furto nella notte. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni originario di Catania che, nei giorni scorsi, avrebbe violato gli obblighi degli arresti domiciliari per tentare un furto in un’abitazione. L’episodio è stato segnalato dal proprietario della casa, che nel cuore della notte è stato svegliato da rumori insistenti provenienti dalla porta d’ingresso. Insospettito, l’uomo ha compreso che qualcuno stava cercando di entrare forzando la serratura dall’esterno. Per questo motivo ha contattato immediatamente la Sala Operativa della Questura di Catania, che ha inviato sul posto una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, 36enne evade dai domiciliari e tenta furto in un appartamento: arrestato Articoli correlati Evade dai domiciliari per svaligiare un appartamento, 36enne arrestato dalla poliziaI poliziotti hanno subito riconosciuto il 36enne, già responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, per i quali avrebbe dovuto trovarsi... Catania: 36enne evade dai domiciliari per rubare, arrestatoUn 36enne di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari per commettere un furto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Catania 36enne evade dai domiciliari e... Argomenti discussi: Aggredisce l’ex moglie in strada a Catania: fermato e arrestato dai carabinieri. Evade dai domiciliari per tentare un furto in un appartamento: arrestato 36enneLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne catanese che, nei giorni scorsi, ha violato gli obblighi imposti dalla misura degli arresti domiciliari per tentare un furto in abitazione. lasicilia.it Evade dai domiciliari per andare a rubare in appartamento, arrestatoDavanti al portone, il ladro è stato bloccato dai poliziotti della squadra volanti che, nel frattempo, avevano raggiunto l’abitazione ... grandangoloagrigento.it