Villaggio per i senzatetto Residenti contro il progetto Tamburi | Un dispiacere

I residenti del quartiere Lazzaretto hanno avviato una petizione contro il progetto di un villaggio destinato ai senzatetto, promosso da Giuseppe Tamburi. La decisione ha suscitato reazioni tra gli abitanti, che hanno espresso il loro disappunto. La raccolta firme è partita nelle ultime settimane, con l’obiettivo di fermare o modificare l’iniziativa. Il progetto prevede la realizzazione di strutture per accogliere persone senza dimora nel quartiere.

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