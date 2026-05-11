Villaggio per i senzatetto Residenti contro il progetto Tamburi | Un dispiacere
I residenti del quartiere Lazzaretto hanno avviato una petizione contro il progetto di un villaggio destinato ai senzatetto, promosso da Giuseppe Tamburi. La decisione ha suscitato reazioni tra gli abitanti, che hanno espresso il loro disappunto. La raccolta firme è partita nelle ultime settimane, con l’obiettivo di fermare o modificare l’iniziativa. Il progetto prevede la realizzazione di strutture per accogliere persone senza dimora nel quartiere.
I cittadini del Lazzaretto contro il progetto di Giuseppe Tamburi: è scattata una raccolta firme, che conta già centinaia di adesioni, per impedire la realizzazione del villaggio per senzatetto in via Terracini che l’imprenditore vuole dedicare al figlio Giovanni, rimasto ucciso a 16 anni nella strage di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. Il progetto dell’imprenditore e del Comune, già avviato nei dettagli, trova la forte opposizione di residenti e commercianti che segnalano come quella zona sia già teatro di "importanti disagi", con "una carenza di servizi e infrastrutture" e scrivono che molti hanno acquistato case e negozi a prezzi elevati sperando in un contesto residenziale più tranquillo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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