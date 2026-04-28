Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il ragazzo di sedici anni morto nella strage di Capodanno, ha dichiarato di non voler vedere il video del rogo che ha coinvolto suo figlio. Ha spiegato di preferire ricordare Giovanni aiutando i senzatetto, come faceva in vita. La sua scelta si inserisce nel tentativo di mantenere vivo il ricordo del giovane attraverso gesti concreti, evitando di rivivere immagini che potrebbero essere dolorose.

Tra loro c’era Giovanni Tamburi, 16 anni, bolognese. Suo padre, Giuseppe Tamburi, ha scelto di non guardare il video. «No, non voglio vedere quei video, che sicuramente saranno utili agli inquirenti per ricostruire tutto», ha spiegato al Corriere. «Ma di certo non lo saranno per me personalmente: io purtroppo già so come è morto mio figlio, non ho bisogno anche di vedere quelle immagini. L’inchiesta la sta seguendo il nostro avvocato, noi proviamo a non pensarci rimanendo focalizzati sulla memoria di Giovanni». In questi mesi, racconta, la famiglia ha provato a reggere il peso del dolore concentrandosi sul ricordo di Giovanni, più che sulla tragedia di Crans-Montana che lo ha portato via.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: «Non guarderò il video del rogo. Preferisco ricordare mio figlio aiutando i senzatetto, come faceva lui»

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