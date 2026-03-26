L'assessore Calabrò: "Non ci limitiamo all'accoglienza, ma mettiamo in campo una presa in carico multidisciplinare che oltre alla casa riguarda anche la salute e il lavoro" Palermo rafforza il proprio impegno nel contrasto alla grave marginalità adulta attraverso il progetto PoliEdrico, un modello innovativo che mette al centro la persona e vi costruisce attorno una rete integrata di servizi sociali, sanitari e territoriali. Un approccio che trova oggi conferma anche nei dati: secondo la rilevazione Istat di gennaio 2026, il fenomeno delle persone senza dimora resta significativo anche nel capoluogo siciliano, rendendo ancora più urgente un'azione strutturata e condivisa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Una rete per l'inclusione dei senzatetto, il Comune punta sul progetto "Poliedrico"

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