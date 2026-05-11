Vignali | Chiarire relativamente a ritardi dell' intervento di messa in sicurezza dell' area di Piani di Tiedoli

Una richiesta ufficiale invita la Regione a spiegare le ragioni dei ritardi nell'intervento di messa in sicurezza dell’area di Piani di Tiedoli, nel parmense. La richiesta si concentra sulla mancanza di azioni tempestive per ridurre il rischio idrogeologico nell’area del canile, evidenziando la necessità di chiarimenti riguardo ai motivi che hanno impedito un intervento rapido.

La Regione chiarisca per quale motivo non si è intervenuti tempestivamente per ridurre il rischio idrogeologico nell’area del canile di Piani di Tiedoli, nel parmense”. La richiesta arriva, con un’interrogazione, da Pietro Vignali (Forza Italia).“Una frana di rilevanti dimensioni nel comprensorio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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