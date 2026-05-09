Borgo Incoronata il dossier di analisi per la messa in sicurezza dell' area travolta dalla piena del Cervaro

È stato inviato agli enti e alle autorità competenti un documento intitolato ‘Oltre l’emergenza’, che analizza gli eventi alluvionali verificatisi a Borgo Incoronata e nel bacino del Fiume Cervaro. Il dossier comprende approfondimenti territoriali, fotografici e idrogeologici riguardanti l’esondazione e le criticità dell’area colpita dalla piena del Cervaro. Il documento mira a fornire elementi tecnici per la messa in sicurezza del sito.

È stato trasmesso agli enti e alle autorità competenti il dossier ‘Oltre l’emergenza', documento di analisi territoriale, fotografica e idrogeologica dedicato agli eventi alluvionali che hanno interessato Borgo Incoronata e il bacino del Fiume Cervaro, con particolare riferimento all’esondazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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