Lavori alla storica colonna dell' aquila dopo la scossa di terremoto | affidato l' intervento di messa in sicurezza

Dopo la scossa di terremoto, i lavori per mettere in sicurezza la colonna dell'aquila in piazza XX settembre sono stati affidati dal servizio Edilizia pubblica del Comune di Ravenna. L’intervento riguarda l’intera struttura e prevede un intervento diretto senza gara pubblica. La decisione è stata presa per garantire la stabilità dell’area e prevenire eventuali rischi futuri.

Via libera dal Comune all'intervento di messa in sicurezza della colonna di piazza XX settembre che era stata transennata dopo il terremoto del 13 gennaio Il servizio Edilizia pubblica del Comune di Ravenna dà il via libera all'affidamento diretto dei lavori per la messa in sicurezza della colonna dell'aquila in piazza XX settembre. Un intervento necessario dopo le violenti scosse di terremoto del 13 gennaio. In seguito al sisma, infatti, era partita una serie di controlli sul patrimonio pubblico, alla luce dei frammenti caduti dalla statua di Sant'Apollinare in cima a una delle colonne in piazza del Popolo. A seguito dei monitoraggi si era poi stabilito di transennare la colonna dell'aquila, nella piazza retrostante al Municipio.