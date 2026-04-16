Tragedia al San Paolo morto il bimbo caduto dal balcone

Un bambino di sette anni è deceduto dopo essere caduto dal balcone di un appartamento al settimo piano di una palazzina nel quartiere San Paolo di Bari. L’incidente è avvenuto ieri sera e, nonostante i soccorsi, il bambino non è riuscito a sopravvivere. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato ieri sera da un balcone al settimo piano di una palazzina popolare nel quartiere San Paolo di Bari.Il piccolo è spirato quando erano circa le 23 al Policlinico, dove era stato trasportato in condizioni disperate subito dopo la caduta.La caduta.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Tragedia a Torino Borgo Vittoria: uomo caduto dal balcone di un palazzo, mortoUn italiano di 52 anni è stato trovato morto all'alba di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, ai piedi del palazzo in cui abitava, in via Cardinal Massaia... Leggi anche: Tragedia a Chieri: è morto il bimbo di cinque mesi caduto dalle scale Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tragedia al San Paolo, morto il bimbo caduto dal balcone; Bari, muore bimbo di 6 anni: è precipitato dal sesto piano al quartiere San Paolo; Bimbo di sei anni precipita dal sesto piano, tragedia al San Paolo; Bari, tragedia al San Paolo: bimbo precipita dal balcone. È grave. Bari, muore bimbo di 6 anni: è precipitato dal sesto piano al quartiere San PaoloNon è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma stando alle prime informazioni i medici avrebbero dichiarato la morte cerebrale del piccolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Precipita dal balcone, morto bambino di 6 anni a Bari La tragedia al Quartiere San Paolo nel capoluogo pugliese, indagano i carabinieri... - facebook.com facebook Tragedia a Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano al San Paolo: è in fin di vita al Policlinico - News x.com