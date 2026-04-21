N uovo appuntamento, stasera alle 21.20 su Rai 2, con Belve 2026, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani. Sullo sgabello della puntata di oggi si racconteranno (a 360 gradi) l’attrice e modella Brigitte Nielsen, la cantante Elettra Lamborghini e il rapper Shiva. Giulia Michelini a “Belve”: «Ho provato l’ayahuasca, ho pianto 8 ore di fila» X Leggi anche › Gli ospiti della seconda puntata di “Belve 2026”: anticipazioni interviste a Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo Belve 2026, ospiti 21 aprile, le interviste di stasera a Brigitte Nielsen, Shiva e Elettra Lamborghini. Brigitte Nielsen a Belve 2026: «Sylvester Stallone? A letto era più un coniglio».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Terzo appuntamento stasera su Rai 2 con "Belve 2026". Ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

Notizie correlate

Belve: Shiva, Brigitte Nielsen e Elettra Lamborghini ospiti della terza puntataMartedì 21 aprile attesi aBelvetre personaggi molto diversi tra di loro con storie complesse e pronti a far parlare di sé.

Leggi anche: Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 21 aprile: Elettra Lamborghini e Brigitte Nielsen

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 21 aprile: Elettra Lamborghini e Brigitte Nielsen; Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismo; Belve, Elettra Lamborghini e Shiva ospiti di Francesca Fagnani; Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni.

Belve torna stasera su Rai 2: ecco tutti gli ospiti della nuova puntataDopo aver consolidato il proprio status di appuntamento cult della televisione italiana, Belve torna questa sera, martedì 21 aprile, in prima serata ... hotcorn.com

Belve, anticipazioni sulla puntata di stasera: dichiarazioni shock di Brigitte Nielsen su StalloneBelve torna con Brigitte Nielsen che racconta il matrimonio con Stallone: ospiti, anticipazioni e dove vedere la puntata. rumors.it

Belve, gli ospiti della puntata di domani saranno Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. Nel programma Francesca Fagnani si confronta, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. L Da quest’anno in ogni puntata vanno in - facebook.com facebook

I prossimi ospiti di #Belve sono Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Shiva. x.com