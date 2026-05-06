Un nuovo format televisivo si prepara a movimentare il palinsesto della prima serata tra emozioni ed imprevisti: si tratta di The Unknown – Fino all’ultimo bivio, un reality che punta tutto sull’imprevedibilità e sull’adrenalina. Il programma debutterà lunedì 11 maggio su Rai2 - rete che in passato ha trasmesso uno dei reality più avvincenti come Pechino Express e che torna a sperimentare per allargare la cerchia del proprio pubblico. Promette di distinguersi nel panorama degli show d’avventura grazie a una struttura narrativa ricca di colpi di scena. I conduttori di ‘The Unknown’. Alla conduzione troviamo una coppia inedita ma decisamente...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘The Unknown. Fino all’ultimo bivio’. Come funziona il reality condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla. Cast e sfide

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Temi più discussi: Rai Due, arriva The Unknown: il cast, e come funziona il nuovo adventure game condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla; The Unknown, il nuovo reality condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla); Crotone su RAI 2 dall'11 maggio con The Unknown, l'adventure game di Elettra Lamborghini; Le sfide in tv del ’bagnino d’Italia’: Porto in Rai l’anima dei riminesi.

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Vi Travel through the universe in Montevarchi Saturday, May 9 - 5:30 pm Valdarnese Academy of Poggio With the Prof. Roberto Neri we will explore “The millimeter universe: journey into the unknown” between space, time and cosmic evolution. A chance t - facebook.com facebook