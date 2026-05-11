VIDEO | Adunata Alpini il duro sfogo di Groove | ‘Incassi crollati è stato un disastro totale
Durante il fine settimana, la città ha accolto circa 500.000 partecipanti all'Adunata Nazionale degli Alpini, con numerosi ristoratori locali che si sono espressi pubblicamente. Tra loro, un ristoratore ha commentato che gli incassi sono calati drasticamente rispetto alle edizioni precedenti, definendo l’evento come un disastro totale. La manifestazione ha coinvolto molte zone della città, attirando un grande afflusso di visitatori.
Non tutti soddisfatti, i ristoratori genovesi, per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini che ha invaso la città nel fine settimana con quasi mezzo milione di Penne Nere. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la presa di posizione di due imprenditori del settore food genovesi che lamentavano.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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