VIDEO | Adunata Alpini il duro sfogo di Groove | ‘Incassi crollati è stato un disastro totale

Durante il fine settimana, la città ha accolto circa 500.000 partecipanti all'Adunata Nazionale degli Alpini, con numerosi ristoratori locali che si sono espressi pubblicamente. Tra loro, un ristoratore ha commentato che gli incassi sono calati drasticamente rispetto alle edizioni precedenti, definendo l’evento come un disastro totale. La manifestazione ha coinvolto molte zone della città, attirando un grande afflusso di visitatori.

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