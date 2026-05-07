Adunata Alpini | parchi già chiusi il Comune | Nessuno è stato allontanato ci sono le postazioni autorizzate

L'Adunata Nazionale degli Alpini, giunta alla sua 97ª edizione, sta per iniziare e le autorità hanno già predisposto misure di sicurezza, chiudendo alcuni parchi pubblici. Il Comune ha precisato che nessuno è stato allontanato, sottolineando che le postazioni di controllo sono state autorizzate. La città si sta preparando all'evento e il centro si presenta con alcune aree interdette al pubblico.

L'Adunata Nazionale degli Alpini numero 97 è ufficialmente ai blocchi di partenza e la città sta già cambiando volto. Spuntano i mitici cappelli con la penna nera e si comincia a respirare entusiasmo. La macchina organizzativa del Comune ha scaldato i motori: il Centro operativo comunal è attivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Adunata Alpini Genova 2026: chiudono scuole, parchi e giardini. Tutte le novità Leggi anche: Adunata Alpini, cambio di programma: due parchi rimangono aperti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Adunata Alpini: parchi già chiusi, il Comune: Nessuno è stato allontanato, ci sono le postazioni autorizzate; Adunata Alpini, approvate alcune deroghe alla prima ordinanza; Adunata degli alpini, la chiusura dei parchi scatta con un giorno d’anticipo: Per tutelare il verde pubblico; Adunata degli Alpini, parchi chiusi già da domani: Genova anticipa le misure per l’arrivo massiccio delle penne nere -. Adunata Alpini: parchi già chiusi, il Comune: Nessuno è stato allontanato, ci sono le postazioni autorizzateCi sono centinaia di stalli per i camper, posti letto protetti al Padiglione Jean Nouvel, palestre scolastiche e aree attendamento ufficiali concordate con l'Associazione Nazionale Alpini ... genovatoday.it Alpini, anticipata di un giorno la chiusura dei parchiScatta con un giorno di anticipo la chiusura di parchi e giardini pubblici a Genova in vista della 97ª Adunata nazionale degli Alpini. telenord.it In vista dell'imminente Adunata Nazionale di Genova, desidero rivolgere il mio più sincero saluto e un augurio di buon cammino a tutti gli Alpini della Provincia di Verona. Come rappresentante delle istituzioni, ma soprattutto come cittadino che da sempre vive - facebook.com facebook Dopo 25 anni, dall'8 al 10 maggio l’Adunata Nazionale degli Alpini torna a Genova. Il legame tra Genova e gli Alpini è profondo. Lo abbiamo visto dopo il crollo del Ponte Morandi, quando furono tra i primi a mettersi a disposizione, con generosità e presenza x.com