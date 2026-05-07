Adunata Alpini | parchi già chiusi il Comune | Nessuno è stato allontanato ci sono le postazioni autorizzate

Da genovatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Adunata Nazionale degli Alpini, giunta alla sua 97ª edizione, sta per iniziare e le autorità hanno già predisposto misure di sicurezza, chiudendo alcuni parchi pubblici. Il Comune ha precisato che nessuno è stato allontanato, sottolineando che le postazioni di controllo sono state autorizzate. La città si sta preparando all'evento e il centro si presenta con alcune aree interdette al pubblico.

L'Adunata Nazionale degli Alpini numero 97 è ufficialmente ai blocchi di partenza e la città sta già cambiando volto. Spuntano i mitici cappelli con la penna nera e si comincia a respirare entusiasmo. La macchina organizzativa del Comune ha scaldato i motori: il Centro operativo comunal è attivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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