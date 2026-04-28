Flaminio addio definitivo alle bancarelle | il Tar conferma lo spostamento Gli ambulanti | Incassi crollati del 90%
Il Tribunale amministrativo ha confermato lo spostamento delle bancarelle da piazzale Flaminio a piazza Mancini, respingendo i ricorsi degli ambulanti. Questi ultimi hanno dichiarato che gli incassi sono diminuiti del 90% dopo il trasferimento. La decisione di trasferire le bancarelle è stata definita come definitiva e senza appelli. La modifica delle postazioni era stata annunciata e realizzata nelle scorse settimane.
Il trasferimento da piazzale Flaminio a piazza Mancini degli ambulanti non è una decisione sbagliata. A sancirlo, anche se in maniera temporanea, è il Tar del Lazio che ha respinto la richiesta di sospensiva da parte di due operatori coinvolti, con due distinte ordinanze pubblicate il 23 aprile.A.🔗 Leggi su Romatoday.it
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