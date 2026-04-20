Abano Terme settimana di eventi al Victoria Club | musica e divertimento ogni sera

A Abano Terme, la settimana al Victoria Club prevede un programma di eventi con musica e intrattenimento ogni sera. Il locale si trova in Piazza Cortesi, all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria, gestito dalla famiglia Borile. La location è considerata un punto di riferimento per la vita notturna della zona. La serie di appuntamenti si svolge nel corso di sette giorni, attirando un pubblico vario e interessato alle serate di svago.

Si accende la settimana del Victoria Club, punto di riferimento della nightlife di Abano Terme situato in Piazza Cortesi, all’interno del prestigioso Hotel Trieste & Victoria della famiglia Borile. Un calendario ricco di appuntamenti accompagnerà il pubblico da mercoledì a sabato, tra musica, dj.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Settimana di eventi al Victoria club di Abano Terme: musica, cene e divertimentoSi parte mercoledì sera con il dinner show di Francesco Capodacqua, accompagnato da Matteo Favaretto, resident dj del club. Settimana di musica e divertimento al Victoria Club di AbanoProsegue il ricco calendario di appuntamenti al Victoria Club di piazza Cortesi ad Abano Terme, punto di riferimento per la movida termale e situato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Settimana di musica e divertimento al Victoria Club di Abano dall'8 all'11 aprile 2026; Abano Terme: cosa vedere tra terme, ville venete e ristoranti; Eisenstaedt in mostra tra Abano Terme e Venezia: due sedi per rileggere il Novecento; Weekend in pista a Scorzè e Abano Terme. Programma settimanale al Victoria club di Abano: musica live dal mercoledì al sabatoIl Victoria Club, storico locale di Piazza Cortesi ad Abano Terme, situato all’interno del complesso dell’Hotel Trieste e Victoria della famiglia Borile, propone anche questa settimana un ricco calend ... padovaoggi.it Abano Terme tra acque termali, paesaggi incantati e ville di deliziaUna guida su cosa vedere ad Abano Terme tra terme storiche, Colli Euganei, ville venete, musei e i consigli sui ristoranti dove gustare una cucina tradizionale o più moderna. gazzettadelgusto.it Abano Terme - facebook.com facebook