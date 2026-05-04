L’ex calciatore ha compiuto cinquantuno anni e ha trascorso il giorno speciale tra Londra e le Costwolds, circondato da familiari e amici. Nel corso della giornata ha ringraziato la moglie e la famiglia per il supporto e l’affetto ricevuto. La celebrazione è avvenuta in un’atmosfera informale e intima, senza particolari eventi pubblici o celebrazioni ufficiali. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra le persone più vicine.

Ovviamente, le celebrazioni si sono spostate anche sui social, dove Victoria ha condiviso per primo un carousel con diverse foto del marito e, in copertina, uno scatto di David in costume da bagno, che si arrampica sulla scaletta di uno yacht. La didascalia recita: «Sei il nostro mondo, il nostro tutto. Ti amiamo tantissimo!!! Buon compleanno al miglior marito, papà, figlio, fratello e amico. All'anima più gentile e generosa. Ti vizieremo tutto il giorno!!!! Nessuno se lo merita più di te». Al coro di auguri si sono uniti i figli della coppia, tutti tranne Brooklyn. Romeo Beckham ha pubblicato i propri auguri tramite Instagram Story,...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David Beckham festeggia il compleanno con i parenti tra Londra e le Costwolds: «A Victoria e alla mia famiglia, grazie»

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