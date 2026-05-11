Vibrazioni Notturne a Forlimpopoli il gran finale di Trame Musicali tra Mozart e una prima assoluta
A Forlimpopoli si avvicina l’ultimo concerto di “Trame Musicali 2026”, la rassegna musicale organizzata dalla cooperativa ravennate La Corelli. L’evento, intitolato “Vibrazioni Notturne”, prevede l’esecuzione di brani di Mozart e una composizione in prima assoluta. La serata conclude la stagione culturale avviata quest’anno nella città artusiana, portando musica dal vivo e nuove interpretazioni a un pubblico locale.
Forlimpopoli si prepara ad accogliere l’ultimo, attesissimo appuntamento di “Trame Musicali 2026”, la stagione culturale curata dalla realtà d’eccellenza ravennate La Corelli che ha segnato il debutto ufficiale della cooperativa nella città artusiana. Venerdì 22 maggio alle ore 21, la chiesa di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Greatwaterpressure, con “Aria” il club diventa libertà tra nu-funk, disco e vibrazioni notturneI greatwaterpressure tornano con il nuovo singolo “Aria”, disponibile dal 20 marzo su tutte le piattaforme digitali.
Fresu il sudamericano. Viaggio tra i ritmi latini: "Le mie trame musicali per battere i conflitti"Un giro del mondo con Paolo Fresu, star mondiale della tromba: stavolta la “fermata” è per riscoprire i grandi autori del Sudamerica, Piazzolla & Co.