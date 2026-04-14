Fresu il sudamericano Viaggio tra i ritmi latini | Le mie trame musicali per battere i conflitti

Da ilgiorno.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Fresu, rinomato trombettista di fama internazionale, intraprende un viaggio musicale attraverso il Sudamerica. La sua nuova produzione si concentra sulla reinterpretazione di brani di autori sudamericani come Piazzolla e altri compositori noti. L’obiettivo è creare trame musicali che riflettano i ritmi e le sonorità di questa regione. La sua musica si concentra sulla diffusione di melodie che richiamano le tradizioni latine e il loro impatto sui conflitti culturali.

Un giro del mondo con Paolo Fresu, star mondiale della tromba: stavolta la “fermata” è per riscoprire i grandi autori del Sudamerica, Piazzolla & Co. Il musicista sarà in scena al Blue Note da giovedì a sabato in trio, con David Linx (cantante belga) e Gustavo Beytelmann (pianista argentino) per presentare il progetto “ Trama Latina ”. Curiosità: Fresu ha scritto alcuni testi in sardo sulla musica di Linx e Linx ha adattato alcuni testi inglesi per Pablo Milanés e Famke Sinninghe Damsté, oltre a scrivere alcuni testi in olandese per Milton Nascimento. Paolo Fresu, sembra che il jazz non le basti più. "Diciamo che ogni tanto mi basta anche solo stare sul palco a fare buona musica, ma amo muovermi in ambiti e geografie diverse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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