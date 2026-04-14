Fresu il sudamericano Viaggio tra i ritmi latini | Le mie trame musicali per battere i conflitti

Paolo Fresu, rinomato trombettista di fama internazionale, intraprende un viaggio musicale attraverso il Sudamerica. La sua nuova produzione si concentra sulla reinterpretazione di brani di autori sudamericani come Piazzolla e altri compositori noti. L’obiettivo è creare trame musicali che riflettano i ritmi e le sonorità di questa regione. La sua musica si concentra sulla diffusione di melodie che richiamano le tradizioni latine e il loro impatto sui conflitti culturali.

Un giro del mondo con Paolo Fresu, star mondiale della tromba: stavolta la “fermata” è per riscoprire i grandi autori del Sudamerica, Piazzolla & Co. Il musicista sarà in scena al Blue Note da giovedì a sabato in trio, con David Linx (cantante belga) e Gustavo Beytelmann (pianista argentino) per presentare il progetto “ Trama Latina ”. Curiosità: Fresu ha scritto alcuni testi in sardo sulla musica di Linx e Linx ha adattato alcuni testi inglesi per Pablo Milanés e Famke Sinninghe Damsté, oltre a scrivere alcuni testi in olandese per Milton Nascimento. Paolo Fresu, sembra che il jazz non le basti più. "Diciamo che ogni tanto mi basta anche solo stare sul palco a fare buona musica, ma amo muovermi in ambiti e geografie diverse.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fresu il sudamericano. Viaggio tra i ritmi latini: "Le mie trame musicali per battere i conflitti" Matteucci: il nuovo canto di protesta tra natura e ritmi latiniLa cantautrice lucchese Matteucci ha presentato alla mezzanotte di venerdì 10 aprile il brano intitolato L’albero, primo tassello del nuovo progetto... Viaggio in Marocco, tra ritmi tradizionali e creatività contemporaneaLa nuova destinazione dei viaggi di Internazionale è il Marocco: viaggeremo dal 22 al 28 giugno con Catherine Cornet, giornalista arabista,...