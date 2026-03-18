Greatwaterpressure con Aria il club diventa libertà tra nu-funk disco e vibrazioni notturne

I greatwaterpressure hanno pubblicato il nuovo singolo intitolato “Aria” il 20 marzo, che è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone porta il loro stile tra nu-funk, disco e vibrazioni tipiche della musica notturna, trasformando il locale in un luogo di libertà e musica. Il brano rappresenta un’ulteriore tappa nel loro percorso artistico.

I greatwaterpressure tornano con il nuovo singolo “Aria”, disponibile dal 20 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il duo milanese prosegue così il proprio percorso musicale, confermando una direzione sonora che unisce groove contemporaneo, atmosfere da club e influenze nu-funk, disco e R&B. “Aria” è una traccia che nasce e vive all’interno della dimensione notturna, evocando immagini di piste da ballo illuminate da luci soffuse, corpi in movimento e una libertà che si esprime senza filtri. Il titolo diventa simbolico: non solo elemento invisibile, ma energia che attraversa lo spazio e connette le persone, trasformando la musica in un’esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Greatwaterpressure, con “Aria” il club diventa libertà tra nu-funk, disco e vibrazioni notturne Articoli correlati Leggi anche: GreatWaterPressure: esce “Plastica”, italo-disco urbana tra luci, specchi e notti al Plastic di Milano Fuzzy Band in concerto al Mama's Club per una serata tra funk e soulIl concerto dei Tangofonici previsto per questo venerdì 9 gennaio non avrà luogo, a causa dell'indisponibilità del gruppo.