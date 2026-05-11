Domani si affrontano a Viareggio una squadra toscana e una formazione sarda in una sfida valida per la promozione in Serie D. La squadra toscana cerca di superare la resistenza dei sardi, che sono allenati dall’allenatore Favarin. Tra i giocatori in campo, si evidenzia la presenza di un calciatore brasiliano che potrebbe fare la differenza contro la difesa locale. La partita si svolge allo stadio locale con inizio alle ore 15.00.

? Domande chiave Come potrà il Viareggio superare la solidità dei sardi di Favarin?. Chi è il giocatore brasiliano capace di scardinare la difesa toscana?. Quali sono i prossimi ostacoli tecnici per le zebre verso la Serie D?. Come influenzerà la pausa di una settimana il morale delle squadre?.? In Breve Sfide fissate per domenica 24 e domenica 31 maggio 2025.. Allenatore sardo Giancarlo Favarin e giocatore brasiliano Caio De Cenco guidano l'Ilvamaddalena.. Vincitore del turno affronterà la Fermana o la squadra tra Pietralunghese e Tavernelle.. Sosta programmata per domenica 17 maggio per la finale tra Pietralunghese e Tavernelle.. Il Viareggio affronta la sfida contro l’Ilvamaddalena di Favarin per il primo turno degli spareggi interregionali, con l’obiettivo di raggiungere la Serie D dopo il successo ottenuto sullo Zenith Prato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio vs Ilvamaddalena: sfida sarda per il salto in Serie D

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