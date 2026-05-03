Mezzolara sfida decisiva a Budrio per il salto in Serie D
Il Mezzolara si prepara per una partita importante contro il Budrio, decisiva per la possibilità di salire direttamente in Serie D senza dover affrontare uno spareggio in campo neutro. La sfida si gioca in un momento chiave del campionato, con i biancazzurri pronti a conquistare i tre punti per mantenere il vantaggio in classifica. I giocatori di Zecchi sono concentrati per evitare che possibili avversari possano compromettere il loro obiettivo.
? Cosa scoprirai Come può il Mezzolara evitare lo spareggio in campo neutro?. Chi può davvero ostacolare la promozione del gruppo di Zecchi?. Quali scenari cambiano la classifica se l'Ars et Labor vince?. Come influenzeranno i risultati di Faenza e Medicina sulla vetta?.? In Breve Sant'Agostino di Massimiliano Biagi punta ai playoff dal quinto posto in classifica.. Il vantaggio di due punti del Mezzolara dipende dall'esito dell'Ars et Labor Ferrara.. Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli sfida la Comacchiese in trasferta oggi.. Castenaso di Nicola Galletti affronta il Massa Lombarda per la salvezza.. Il Mezzolara punta alla promozione in Serie D oggi alle 15,30 al campo Pietro Zucchini di Budrio, dove affronterà il Sant’Agostino con un vantaggio di soli due punti sull’Ars et Labor Ferrara.🔗 Leggi su Ameve.eu
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